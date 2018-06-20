Слуцкий завершил работу комментатора матчей ЧМ-2018

Экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий заявил, что он больше не будет комментировать матчи Чемпионата Мира-2018.

"К сожалению для меня, я заканчиваю свою работу на "Первом канале", потому что необходимо приступить к другой деятельности", – приводят слова Слуцкого российские СМИ.

Напомним, что Слуцкий возглавил голландский "Витесс" и 24 июня проведет первую тренировку команды.

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