Слуцкий: "Завершить карьеру игрока пришлось из-за дерева и кошки"

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Слуцкий: "Завершить карьеру игрока пришлось из-за дерева и кошки"Главный тренер английского "Халл Сити" Леонид Слуцкий рассказал, почему ему пришлось завершить карьеру игрока.

Наставник "тигров" поведал, что он ушел из футбола из-за травмы, которую он получил, упав с дерева, на котором он хотел спасти зависшую кошку. При этом бывший "рулевой" сборной России подчеркнул, что эта новость является хорошей для игры номер один в мире, так как он ничего не мог дать, как игрок.

Напомним, Себастьян Ларссон стал игроком "Халл Сити". | soccernews.ru

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