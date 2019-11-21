Слуцкий заявил, что Кейсуке Хонда станет важным игроком для "Витесса"

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Слуцкий заявил, что Кейсуке Хонда станет важным игроком для "Витесса"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий сказал, что полузащитник Кейсуке Хонда играет важную роль в команде. Об этом сообщает  De Telegraaf.

"В это воскресенье Хонда будет играть со "Спартой". Он много тренировался в Камбодже, поэтому находится в хорошей физической форме. Он будет играть очень важную роль для нас как связующее звено между полузащитой и атакой", - сказал Слуцкий.

Хонда перешел в "Витесс" на правах свободного агента, подписав контракт до 2020 года. Футболист уже играл под руководством Слуцкого в ЦСКА с 2010 по 2013 год.

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