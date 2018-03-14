Слуцкий заявил, что не употребляет алкоголь

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Слуцкий заявил, что не употребляет алкоголь

Будущий главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий прокомментировал слова нападающего голландской команды Брайана Линссена, который заявил, что российский специалист любит выпить.

"Мне кажется, его спросили о том, что русские любят традиционно. А он сказал: "Если так, то это хорошо, потому что он быстрее вольётся в коллектив". Это стереотипное мышление. Ко мне, как к человеку, который вообще не употребляет алкоголь, это не совсем актуальное применение" - сказал Слуцкий.

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