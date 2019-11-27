Слуцкий ждет от "Витесса" решения о своем будущем

Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий находится на грани увольнения.

Как сообщает De Gelderlander, руководство клуба выступает за увольнение российского специалиста. Однако все зависит от решения владельца клуба Валерия Ойфа.

Напомним, что "Витесс" проиграл четыре игры кряду и после 14 туров идет в чемпионате на пятом месте.

Ранее фанаты клуба потребовали отставки Слуцкого, запустив в сети тег #SlutskyOut.

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