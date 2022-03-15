Слуцкий жёстко раскритиковал судью матча "Рубин" - "Ростов"
Фото твиттер "Рубина"
Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий выдал эмоциональную речь после игры 21-го тура РПЛ против "Ростова".
"Жёлто-синие" победили со счётом 2:1. Матч обслуживала судейская бригада Виталия Мешкова.
"Краткий анализ? Ну какой краткий? Ну такое судейство... Я понимаю, что сейчас нет ЭСК и руководителя судейского комитета, но это просто безобразие, что творит Мешков. Как можно его назначать? Всем известно, что в том году он руки не подал. Сегодня он просто выходит и убивает команду. Он или профнепригоден и его надо дисквалифицировать, или он предвзят, что-то же самое.
Даже не будем брать эпизод с красной карточкой Лисаковича. Эпизод, когда Сильянов фолит на Кварацхелии и срывает атаку. Судья не показывает отложенную вторую жёлтую карточку. В конце два угловых, а он показывает от ворот и даёт Кварацхелии жёлтую карточку. Ни один фол не свистит, а в нашу сторону свистит всё. Это просто безобразие. И так сложные времена. Мы всеми силами пытаемся сохранить команды, футбол, зрительский интерес. Но тут снова судьи выходят на авансцену.
Мешков - это пародия на судью. Человек, которого нельзя подпускать, тем более в столь сложные времена, когда все команды борются с огромным количеством проблем и пытаются хоть как-то сохранить интригу, чемпионат, уровень и всё остальное. И тут выходят такие короли, которые: "Классно! ЭСК уехал, этот уехал, а я буду творить, что хочу".
Такие, как Мешков, губят наш футбол, а не футболисты зажравшиеся, тренеры или ещё кто-то. По крайней мере, мы искреннее и честно делаем своё дело, в отличие от таких людей, которые выходят и весь праздник, который хоть какой-то происходит для людей в это тяжелое время, он его убивает в угоду своим собственным интересам", - сказал Слуцкий.
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