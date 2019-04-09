Главного тренера "Витесса" Леонида Слуцкого дисквалифицировали на два матча за то, что он жестко раскритиковал судью после матча 29 тура чемпионата Голландии с ПСВ (3:3).

Напомним, судья Сердар Гезюбююк назначил два пенальти в ворота "Витесса", один из которых на 90-й минуте.

47-летний специалист предложил арбитру встретиться за чашкой чая или кофе.

Подопечные Слуцкого с 43 баллами расположились на 7 строчку в турнирной таблице Эрдивизии.

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