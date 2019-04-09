Слуцкого дисквалифицировали на два матча

Теги леонид слуцкийвитесс

Слуцкого дисквалифицировали на два матча

Главного тренера "Витесса" Леонида Слуцкого дисквалифицировали на два матча за то, что он жестко раскритиковал судью после матча 29 тура чемпионата Голландии с ПСВ (3:3).

Напомним, судья Сердар Гезюбююк назначил два пенальти в ворота "Витесса", один из которых на 90-й минуте.

47-летний специалист предложил арбитру встретиться за чашкой чая или кофе.

Подопечные Слуцкого с 43 баллами расположились на 7 строчку в турнирной таблице Эрдивизии.

Не пропустите: Слуцкий: "Если хотите увидеть интересный матч или триллер, приходите на наши игры". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Моуринью может возглавить "Лион"

Моуринью может возглавить "Лион"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 29 71
2 ПСВ ПСВ 29 71
3 Фейеноорд Фейеноорд 29 53
4 АЗ АЗ 29 52
5 Утрехт Утрехт 29 46
6 Хераклес Хераклес 29 45
7 Витесс Витесс 29 43
8 Гронинген Гронинген 29 41
9 Виллем II Виллем II 29 40
10 Херенвен Херенвен 29 36
11 Зволле Зволле 29 35
12 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 29 33
13 ВВВ Венло ВВВ Венло 29 33
14 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 29 30
15 Эммен Эммен 29 28
16 Де Графсхап Де Графсхап 29 26
17 Эксельсиор Эксельсиор 29 26
18 НАК Бреда НАК Бреда 29 21
Полная таблица

топ-5 тегов