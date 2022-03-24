Слуцкого условно дисквалифицировали до конца сезона
Фото сайт "Рубина"
Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий серьёзно наказан за оскорбления в адрес арбитра Виталия Мешкова.
Напомним, что тренер в порыве эмоций позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес рефери, а также нецензурную лексику.
За это Слуцкого условно дисквалифицировали до конца сезона.
Также комитет по этике РФС принял решение оштрафовать 50-летнего специалиста на 250 тысяч рублей.
Мешков работал на матче 21-го тура РПЛ, в котором "Рубин" дома проиграл "Ростову" со счётом 1:2.
Не пропустите: Президент РПЛ: "Назначение Мешкова на матч "Рубина" - грубейшая ошибка". | http://soccernews.ru
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