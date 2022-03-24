Фото сайт "Рубина"

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий серьёзно наказан за оскорбления в адрес арбитра Виталия Мешкова.

Напомним, что тренер в порыве эмоций позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес рефери, а также нецензурную лексику.

За это Слуцкого условно дисквалифицировали до конца сезона.

Также комитет по этике РФС принял решение оштрафовать 50-летнего специалиста на 250 тысяч рублей.

Мешков работал на матче 21-го тура РПЛ, в котором "Рубин" дома проиграл "Ростову" со счётом 1:2.

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