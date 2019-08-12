Слуцкого запечатлели танцующим на концерте Pink

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Слуцкого запечатлели танцующим на концерте Pink

Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий на досуге посетил концерт американской поп-исполнительницы Pink, который прошёл в воскресенье в Гааге.

Позднее в сети появился ролик, на котором видно, как российский тренер танцует в толпе других поклонников артистки. Зацените!

"Витесс" неплохо стартовал в Эредивизи, набрав 4 очка в двух матчах. Слуцкий работает с голландской командой с 2018 года.

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