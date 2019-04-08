Слуцкому грозит наказание за острые высказывания в адрес арбитра

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Слуцкому грозит наказание за острые высказывания в адрес арбитра

Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий может быть оштрафован или дисквалифицирован за критику арбитра Сердара Гёзюбююка, который обслуживал матч с ПСВ.

Напомним, что сначала российский специалист "прошёлся" по судье в микс-зоне, а затем и на пресс-конференции после игры. 

Как сообщает Voetbalprimeur, дисциплинарный комитет Футбольного союза Нидерландов начал расследование в отношении Слуцкого

Не пропустите: "Витесс" Слуцкого расписал результативную ничью с ПСВ. | http://soccernews.ru

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