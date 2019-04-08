Слуцкому грозит наказание за острые высказывания в адрес арбитра
Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий может быть оштрафован или дисквалифицирован за критику арбитра Сердара Гёзюбююка, который обслуживал матч с ПСВ.
Напомним, что сначала российский специалист "прошёлся" по судье в микс-зоне, а затем и на пресс-конференции после игры.
Как сообщает Voetbalprimeur, дисциплинарный комитет Футбольного союза Нидерландов начал расследование в отношении Слуцкого.
Не пропустите: "Витесс" Слуцкого расписал результативную ничью с ПСВ. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|29
|71
|2
|ПСВ
|29
|71
|3
|Фейеноорд
|29
|53
|4
|АЗ
|29
|52
|5
|Утрехт
|29
|46
|6
|Хераклес
|29
|45
|7
|Витесс
|29
|43
|8
|Гронинген
|29
|41
|9
|Виллем II
|29
|40
|10
|Херенвен
|29
|36
|11
|Зволле
|29
|35
|12
|АДО Ден Хааг
|29
|33
|13
|ВВВ Венло
|29
|33
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|Фортунна Ситтард
|29
|30
|15
|Эммен
|29
|28
|16
|Де Графсхап
|29
|26
|17
|Эксельсиор
|29
|26
|18
|НАК Бреда
|29
|21