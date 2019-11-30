Слуцкому не поступало предложений от российских клубов

Теги леонид слуцкий

Слуцкому не поступало предложений от российских клубов

Журналист Сергей Егоров заявил, что Леониду Слуцкому не поступало предложений из России.

"У Слуцкого сейчас нет вариантов в России. Мне известно, что он не задумался о подстраховке и старался исправить ситуацию в "Витессе". К сожалению, не вышло", - сказал Егоров.

Напомним, что Слуцкий решил покинуть "Витесса" после пятого подряд поражения в чемпионате Нидерландов. Сегодня клуб принял отставку российского специалиста.

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