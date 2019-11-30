Слуцкому не поступало предложений от российских клубов

Журналист Сергей Егоров заявил, что Леониду Слуцкому не поступало предложений из России.

"У Слуцкого сейчас нет вариантов в России. Мне известно, что он не задумался о подстраховке и старался исправить ситуацию в "Витессе". К сожалению, не вышло", - сказал Егоров.

Напомним, что Слуцкий решил покинуть "Витесса" после пятого подряд поражения в чемпионате Нидерландов. Сегодня клуб принял отставку российского специалиста.

Читайте также: На Слуцкого претендуют три клуба РПЛ. | http://soccernews.ru