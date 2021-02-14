Слуцкому разрешили построить стадион

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Слуцкому разрешили построить стадионГлавный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий поделился новостью о том, что получил разрешение на строительство стадиона "Бомбонера" в Волгограде.

"Мы наконец-то получили разрешение на строительство "Бомбонеры". Теперь действительно можно сказать: "Поехали!" — подписал Слуцкий "сториз" в своем Инстаграме.

Напомним, бывший тренер сборной России, сообщал о желании построить стадион в Волгограде, откуда он родом, за собственные деньги. При этом, помочь в финансировании и строительстве мог каждый желающий.

С 2019 года специалист возглавляет "Рубин". Кроме  казанского клуба Слуцкий отметился по работе в "Халл Сити", "Витессе", ЦСКА, "Москве" и Крыльях Советов"

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