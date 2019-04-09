Слушание по делу Кокорина и Мамаева продолжится 10 апреля

Теги александр кокоринпавел мамаев

Слушание по делу Кокорина и Мамаева продолжится 10 апреля

В слушание по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева объявлен перерыв.

Заседание продолжится завтра, 10 апреля. 

Сегодня, 9 апреля, были опрошены три свидетеля: Карен Григорян, Екатерина Бобкова и Игорь Краснов. 

Напомним, 3 апреля суд Пересенского района продлил срок на полгода - до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Не пропустите: Свидетель Григорян: "Соловчук назвал Кокорина и Мамаева петухами". | http://soccernews.ru

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