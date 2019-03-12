Служба безопасности предотвратила крупную потасовку между фанатами "Динамо" и "Спартака": подробности
Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лили Александр Мейтин рассказал о предотвращенной крупной потасовке между фанатами перед матчем 19-го тура чемпионата России "Динамо" - "Спартак" (0:1).
"Примерно в 17:30 перед матчем активными болельщиками "Спартака" в красных майках был осуществлен массовый проход. По разным данным их было от 100 до 500 человек. В ходе движения была использована вся пиротехника, которая в итоге не попала на стадион. Были четыре досмотровых прохода.
Осмотр проходила опытная компания. Она работала на чемпионате мира, обслуживала почти все игры турнира. В результате осмотра мы изъяли 22 ножа (15 - у болельщиков "Спартака", и 7 - у фанатов "Динамо"). Также 32 бойцовские капы (24 - у спартаковцев). Один перцовый баллончик у болельщика "Спартака". 67 бутылок спиртного в стекляной таре (19 у гостей). Также были изъяты 14 шарфов с оскорбительными и провокационными надписями. Все у спартаковцев. У болельщиков "Динамо" был изъят 91 сигнальный жилет. Очевидно, готовилась какая-то несанкционированная акция", - приводят слова Мейтина российские СМИ.
Немногие вещи, которые болельщики пытались пронести фанаты на дерби Динамо - Спартак. © @rfpl pic.twitter.com/FCxfhVtEce— Artem Kalinin (@kalininart) 12 марта 2019 г.
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