Служба безопасности предотвратила крупную потасовку между фанатами "Динамо" и "Спартака": подробности

Теги спартак москвадинамо москва

Служба безопасности предотвратила крупную потасовку между фанатами "Динамо" и "Спартака": подробности

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лили Александр Мейтин рассказал о предотвращенной крупной потасовке между фанатами перед матчем 19-го тура чемпионата России "Динамо" - "Спартак" (0:1).

"Примерно в 17:30 перед матчем активными болельщиками "Спартака" в красных майках был осуществлен массовый проход. По разным данным их было от 100 до 500 человек. В ходе движения была использована вся пиротехника, которая в итоге не попала на стадион. Были четыре досмотровых прохода. 

Осмотр проходила опытная компания. Она работала на чемпионате мира, обслуживала почти все игры турнира. В результате осмотра мы изъяли 22 ножа (15 - у болельщиков "Спартака", и 7 - у фанатов "Динамо"). Также 32 бойцовские капы (24 - у спартаковцев). Один перцовый баллончик у болельщика "Спартака". 67 бутылок спиртного в стекляной таре (19 у гостей). Также были изъяты 14 шарфов с оскорбительными и провокационными надписями. Все у спартаковцев. У болельщиков "Динамо" был изъят 91 сигнальный жилет. Очевидно, готовилась какая-то несанкционированная акция", - приводят слова Мейтина российские СМИ.

Не пропустите: Каррера не исключил возвращение в "Спартак". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси, Мбаппе, Роналду: борьба за "Золотую бутсу" в самом разгаре

Месси, Мбаппе, Роналду: борьба за "Золотую бутсу" в самом разгаре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 40
2 Краснодар Краснодар 18 34
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 33
4 Спартак Москва Спартак Москва 19 32
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 32
6 Рубин Рубин 19 28
7 Ростов Ростов 19 26
8 Ахмат Ахмат 19 24
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 24
10 Урал Урал 19 23
11 Динамо Москва Динамо Москва 19 23
12 Оренбург Оренбург 17 22
13 Крылья Советов Крылья Советов 18 21
14 Анжи Анжи 19 18
15 Уфа Уфа 19 16
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов