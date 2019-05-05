Служба допинг контроля требует наказания для игрока "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургбранислав иванович

Служба допинг контроля требует наказания для игрока "Зенита"

Российская национальная антидопинговая организация (РУСАДА) потребовала "Зенит" наказать сербского защитника Бранислава Ивановича, сообщает Telegram-канал "Мутко против".

По сведениям источника, служба допинг контроля прибыла в расположение "Зенита" 23 апреля. Они выбрали нескольких футболистов, среди которых оказался Иванович. Со всеми, кроме серба процедура прошла без проблем, но Иванович устроил скандал, долго отказываясь сдать анализы. Допинг-офицер потратили на серба более часа и теперь требуют санкций для него.

В нынешнем сезоне 35-летний Иванович провел за "Зенит" 40 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.

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