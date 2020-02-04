Сменился соперник "Уфы" по контрольному матчу

У "Уфы" сменился соперник по товарищескому матчу, сообщается на официальном сайте клуба.

Завтра, 5 февраля, "Уфа" сыграет с "Айя-Напой" в рамках сбора на Кипре.

Ранее соперником российского клуба был ереванский "Арарат", однако команда не прибыла на сбор.

Сменился соперник ФК «Уфа» по завтрашнему контрольному матчу



Ереванский «Арарат» в итоге не сумел приехать на кипрский сбор...https://t.co/RdxKfyJk4r pic.twitter.com/mU8F0y68ue — ФК УФА (@UfaFc) February 4, 2020

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