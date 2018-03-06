Смерть Астори наступила из-за нарушения сердечного ритма

Сегодня состоялось вскрытие умершего защитника "Фиорентины" Давиде Астори, сообщает La Repubblica.

По сведениям издания, у футболиста обнаружено нарушение сердечного ритма. При нем количество ударов сердца в одну минуту снизилось ниже допустимых значений.

Причину этого в течение двух месяцев установят при обследовании других внутренних органов умершего.

Не пропустите: В следующем туре Серии А все команды почтят память Астори. | http://soccernews.ru