Смерть Астори: появились новые данные

Названа новая версия причины смерти защитника "Фиорентины" Давиде Астори, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист мог умереть из-за того, что его сердце стало биться слишком быстро. Если бы это произошло днем, то ему могли бы оказать помощь, но, к сожалению, игрок скончался во сне.

Прежняя версия была в том, что Астори ушел из жизни от брадикардии. В этом случае сердце начинает биться все медленнее и в конце концов полностью останавливается.

Не пропустите: "Ювентус" будет просматривать на ЧМ-2018 игрока сборной России. | http://soccernews.ru