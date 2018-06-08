Смерть Астори: появились новые данные

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Смерть Астори: появились новые данные

Названа новая версия причины смерти защитника "Фиорентины" Давиде Астори, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист мог умереть из-за того, что его сердце стало биться слишком быстро. Если бы это произошло днем, то ему могли бы оказать помощь, но, к сожалению, игрок скончался во сне.

Прежняя версия была в том, что Астори ушел из жизни от брадикардии. В этом случае сердце начинает биться все медленнее и в конце концов полностью останавливается.

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