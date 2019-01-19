Смерть не пройдет. 4 футболиста, выживших в схватке со страшными болезнями

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Смерть не пройдет. 4 футболиста, выживших в схватке со страшными болезнями

Порой в футболе случается так, что игрокам приходится одерживать самые важные победы далеко за пределами поля. В их карьеры может вмешаться злая судьба, которая предоставит соперника гораздо более сильного, чем другие футболисты. Многие игроки находились между жизнью и смертью, однако, к счастью, сумели одержать верх над страшными недугами.

4. Хонас Гутьеррес (Аргентина).

История аргентинского вингера завершилась счастливым концом – бывший футболист «альбиселесте» сумел побороть рак яичек и вернуться в большой футбол. То, как «Ньюкасл Юнайтед» обошелся с игроком, было немыслимо – нежелание пролонгировать контракт и сообщение о прекращении сотрудничества по сотовому телефону. Гутьеррес весной 2015-го года спас «сорок» от понижения в классе, а спустя пять дней ему предоставили статус свободного агента против его воли – Хонас желал продолжить карьеру в клубе из Тайн-Уира. К слову, тогда аналогичным образом расстались и с другим ветераном клуба в лице Райана Тэйлора, служившим клубу верой и правдой на протяжении нескольких лет. После подобного поведения со стороны руководства «сорок» многие нейтральные болельщики английского футбола стали желать английскому клубу понижения в классе. Гутьеррес отправлялся на операцию в родную Аргентину, затем проходил курс химиотерапии, но болезнь, по его собственному признанию, казалась ему целой вечностью. Самое главное, что Хонас не остался без поддержки в трудный период – его лучший друг и одноклубник Фабрисио Колоччини постоянно находился рядом и всегда, без лишних слов, старался подбодрить друга своим присутствием.

3. Тьяго Силва (Бразилия).

Мало кто знает, что бывший футболист «Милана» Тьяго Силва, призывающийся и поныне под знамена национальной сборной Бразилии, выступал за московское «Динамо». Вернее, не выступал – он оказался на пороге смерти ввиду полученного туберкулеза вскоре после приезда в российскую столицу, однако доктора смогли вытащить Тьяго из кризисного состояния. Через год он вернулся в Бразилию, заключив трехлетнее соглашение с «Флуминенсе», а в двадцать пять лет заблистал в Европе сначала в составе «россонери»,  а затем – в «Пари Сен-Жермен», с которым его пути до сих пор не разошлись. Ранее в январе сообщалось, что тридцатичетырехлетний бразилец может вернуться в хорошо знакомый «Милан» по протекции соотечественника Леонардо, при котором играл за «красно-черных». Если бы не Юрий Васильков, который занимался лечением Тьяго, вероятнее всего защитник бы не поучаствовал на трех кряду мундиалях и не стал бы пятикратным чемпионом Франции в составе парижского клуба. Господин Васильков оказался крайне скромным человеком, в одном из интервью заявив, что ничего сверхъестественного он не сотворил, просто качественно выполнив свою работу. Как бы то ни было, но время в карантине, проведенное Тьяго в Москве, навсегда останется в памяти нынешнего лидера «Пари Сен-Жермен».

2. Хайко Херрлих (Германия).

Поклонники немецкого футбола со стажем должны прекрасно помнить форварда Хайко Херрлиха, который достаточно неплохо проявлял себя в составе менхенгладбахской «Боруссии», а затем – в футболке «шмелей», которых он отдал девять лет карьерного пути. Осенью 2000-го года в жизни немца случилось страшное событие, которое не пожелаешь и врагу – медики после ряда тестирований выявили у нападающего злокачественную опухоль головного мозга. Хайко был в шоковом состоянии, да это и понятно – узнать, что ты болен так серьезно в двадцать девять лет… К счастью, Херрлих не только выжил, но еще и пару лет провел в профессиональном футболе, однако травмы замучили немецкого исполнителя, вынудив его завершить карьеру в тридцать три года. Вместе в дортмундцами Хайко дважды становился чемпионом страны, а также одерживал победу в Лиге Чемпионов, однако перенести успех с поля на тренерскую скамью не удалось – в прошлом году «аспириновые» расторгли контракт с Херрлихом, посчитав, что избранная специалистом тактика была плохой и сказалась на результатах негативным образом.

1. Эрик Абидаль (Франция).

Многострадальный французский защитник, отдавший шесть лет карьеры «сине-гранатовым», именно в стане «блаугранас» столкнулся с самым серьезным испытанием в своей жизни. В 2011-м году ему диагностировали рак печени – таким был первоначальный вердикт медицинского штаба «Барселоны», который, к сожалению, подтвердился. Трагедия, приключившаяся с участником Чемпионата Европы 2008-го года, сплотила испанский футбол – футболисты мадридского «Реала» в социальных сетях желали Абидалю скорейшего возвращения на поле, в то время как болельщики непримиримого соперника «Барсы», «Эспаньола», называли Эрика сильной личностью, которая обязательно переборет недуг и вернется в игру. К счастью, 28 мая 2011-го Эрик действительно вернулся – в финале Лиги Чемпионов он появился на пару минут вместо Карлеса Пуйоля. Испанский защитник тут же вручил товарищу капитанскую повязку, в то время как публика на «Уэмбли», знавшая о ситуации Абидаля, в едином порыве аплодировала. После ухода из «Барсы» Эрик один сезон поиграл на благо «монегасков», а повесить бутсы на гвоздь ему довелось в солнечной Греции. Летом 2017-го года Эрику предложили войти в административный состав «сине-гранатовых» - он занял должность посла «Барселоны», однако через год стало известно, что французу поручили работу технического секретаря команды. 

Георгий Артмеладзе
 

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