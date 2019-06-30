Смертельно больной Риксен провел прощальную вечеринку
В шотландском Глазго состоялась прощальная вечеринка экс-игрока "Зенита" Фернандо Риксена.
Напомним, что у экс-футболиста был диагностирован боковой амиотрофический склероз.
Как сообщает The Scottish Sun, вечеринку посетили 200 фанатов, среди которых и болельщики "Зенита". Теперь Риксен не намерен более появляться на публике.
Риксен являлся игроком "Зенита" с 2006 по 2009 год.
Читайте также: Жена Риксена: "Фернандо не собирается делать эвтаназию!". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Смертельно больной Риксен провел прощальную вечеринку
-
Зидан настаивает на продаже Наваса
-
Гарет Бэйл: Вундеркинд, суперзвезда, изгой
-
Руни назвал лучшего тренера в своей карьере
-
Неймар поддержал Суареса после вылета Уругвая из Кубка Америки
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека "Астон Виллы"
-
Отец Неймара выступал против перехода игрока в ПСЖ
-
Суарес прокомментировал вылет Уругвая из Кубка Америки
-
Гаити выбил Канаду, Мексика прошла Коста-Рику в 1/4 финала КОНКАКАФ
-
1
Главные новости дня: 29 июня
-
2
Суарес не сдержал слез после вылета сборной Уругвая из Кубка Америки
-
3
Сборная Перу обыграла Уругвай и вышла в полуфинал Кубка Америки
-
Судья отменил три гола сборной Уругвая в матче с Перу
-
1
Морено: "Месси - величайший в истории. Он как персонаж из "Матрицы"
-
Попов рассказал, кто из игроков РПЛ мог бы перейти в "Манчестер Юнайтед"
-
Глушаков прибыл на сборы к "Ахмату"
-
"Амьен" проявляет интерес к бывшему игроку "Динамо" Хольмену
-
1
Зидан мастерски забил гол в ворота женской команды
-
ЦСКА интересуется 21-летним форвардом "Штугарта"
-
Владелец "Ливерпуля": "В следующем сезоне мы сосредоточимся на победе в АПЛ"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20