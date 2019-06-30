Смертельно больной Риксен провел прощальную вечеринку

Теги зенит санкт-петербургфернандо риксен

Смертельно больной Риксен провел прощальную вечеринку

В шотландском Глазго состоялась прощальная вечеринка экс-игрока "Зенита" Фернандо Риксена.

Напомним, что у экс-футболиста был диагностирован боковой амиотрофический склероз.

Как сообщает The Scottish Sun, вечеринку посетили 200 фанатов, среди которых и болельщики "Зенита". Теперь Риксен не намерен более появляться на публике.

Риксен являлся игроком "Зенита" с 2006 по 2009 год.

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