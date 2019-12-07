Смертин: "Цель истории с ДТП - выставить меня как непорядочного человека"

Теги алексей смертин

Смертин: "Цель истории с ДТП - выставить меня как непорядочного человека"

Директор по региональной политике Российского футбольного союза Алексей Смертин отреагировал на заявление своего соседа Андрея Крылова, чья машина пострадала из-за неосторожности экс-футболиста.

Крылов утверждает, что Смертин, узнав стоимость ремонта автомобиля, перестал отвечать на звонки и пытался перенести вину на него.

"У меня ровно один вопрос есть, на который он и мне не ответил, и в СМИ решил опустить - почему, узнав о повреждениях и уже сдав машину в ремонт 20 числа, он впервые сообщает о проблемах спустя 10 дней и постфактум? И даже не предлагает вместе посмотреть на тот огромный ущерб, о котором он говорит? Вывод простой - значит, человек хочет что-то скрыть.

Вы знаете, эта история уже порядком поднадоела, и цель её мне теперь понятна - ему важнее всего выставить меня как непорядочного человека, чем решить обычный бытовой вопрос с компенсацией. Пусть это будет на его совести. Больше комментариев давать на этот счёт нет никакого желания", - сказал Смертин.

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