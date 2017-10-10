Смертин: "Чувствую свою вину в ошибке Филимонова в 1999 году"



Бывший футболист сборной России Алексей Смертин вспоминает о голе Андрея Шевченко из-за ошибки Александра Филимонова в матче отборочного турнира Чемпионата Европы-2000 Россия – Украина (1:1).

"Так или иначе, этому голу предшествовало мое неоправданное нарушение. Можно было в порыве плассироваться, а я просто-напросто врезался в игрока. Он упал, и был назначен штрафной. Помню слова Валеры Карпина: "Ты зачем его трогаешь? Тут, на бровке?". Я подумал: "Действительно, зачем?"

А потом пронеслась другая мысль: "Ничего страшного. Сколько раз я уже так фолил". И тут – эта подача и гол. А потом тишина. Мы весь матч слышали шум трибун. И тут он резко прекратился – и стало страшно… Свою вину в этой ошибке я всегда чувствовал", - сказал Смертин.

Напомним, что в результате этой ничьей Россия не сумела пробиться в финальный турнир Евро-2000.

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