Известный в прошлом футболист Алексей Смертин назвал главного фаворита предстоящего Чемпионата Мира в России.

"Сборная Германии точно будет в финале. Гари Линекер как-то сказал, что в футбол умеют играть все, но выигрывают почему-то немцы. Для меня это объяснимо. Их самоорганизация и ответственность позволяют быть стабильными", - цитирует бывшего футболиста SportBox.

Напомним, Пеле назвал своего фаворита ЧМ-2018. | soccernews.ru