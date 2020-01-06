Смертин назвал российских игроков, которых Абрамович хотел видеть в "Челси"
Бывший полузащитник "Челси" Алексей Смертин заявил, что владелец лондонского клуба Роман Абрамович интересовался его мнением по поводу приобретения российских игроков.
"Абрамович первым делом начал расспрашивать про Россию, про российских футболистов. Там и Головин был, и Смолов. Но это было несколько лет назад. Я поделился своей точкой зрения, потому что слежу всё-таки за российским чемпионатом", - сказал Смертин.
Стоит отметить, что в последнее время британские СМИ сватают в "Челси" форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
44-летний Смертин выступал за "синих" с 2003 по 2006 год, сдавался в аренду "Портсмуту" и "Чарльтону".
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