Смертин обратился к игрокам сборной России

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин обратился к игрокам национальной команды в преддверии матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании.

"Ребята! Сегодня вам предстоит очень важный матч, возможно, один из главных в вашей жизни - домашний Чемпионат Мира, плей-офф и Испания в соперниках. Мы с ними играли, на Евро, уступили 0:1 и это было очень обидное поражение, потому что мы были ничем не хуже. Сегодня настанет ваша очередь сделать всё для победы. Просто помните, что на поле решают не имена на футболках, а команда и всё зависит только от вас! Выходите на поле и выкладывайтесь без остатка! Ну а мы будем вас поддерживать и верить в победу!" - написал Смертин в своём инстаграме.

Напомним, что матч Испания - Россия состоится сегодня в Москве в 17:00 мск.

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