Смертин прокомментировал новости о ДТП
Бывший игрок сборной России Алексей Смертин высказался по поводу информации о том, что он попал в ДТП и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает "Чемпионат".
"К сожалению, небольшой инцидент во дворе моего дома и правда случился 18 ноября. Я знал, что это автомобиль соседа. Но я очень торопился в тот день, поэтому остаться надолго не мог и решил оставить свой телефон охране, чтобы владелец автомобиля со мной связался и в случае обнаружения каких-то повреждений мы в мирном порядке договорились о компенсации. Он вышел на связь довольно быстро и написал, что никаких претензий ко мне нет и ничего страшного не произошло", - сказал Смертин.
Также экс-спортсмен рассказал, что после инцидента ему предоставили документы на то, чтобы он выплатил компенсацию в размере 300 тысяч рублей, однако за что именно он должен был заплатить такую сумму Смертину так и не объяснили.
Напомним, что видео с инцидентом изучается правоохранителями, а значит Смертин может понести административную ответственность за оставление места ДТП - ему грозит 15 суток ареста или лишение прав на полтора года.
Читайте также: Смертин стал виновником ДТП. Ему грозит арест и лишение прав| http://soccernews.ru
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