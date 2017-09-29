Смертин прокомментировал проблему расизма в футболе

Комиссар по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе РФС Алексей Смертин рассказал, что он думает о расизме в футболе.

"Я знаю футбол изнутри. Понимаю, что проблемы существовали и будут существовать. Но и понимаю, насколько значим для нашей страны Чемпионат Мира. Кубок Конфедераций - это была генеральная репетиция большого турнира. И заметьте, что со стороны России не было зафиксировано ни одного случая расизма.

К сожалению, этого нельзя сказать о чемпионате России. В нем играют команды, фанаты которых испытывают долговечную нелюбовь друг к другу. Надо признать, что есть ряд людей, которые создают лишний шум. Болельщики приходят на стадион специально поболеть против. Такие случаи происходят довольно часто. Наша задача - донести до них, что это неверно" - приводят слова Смертина российские СМИ.

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