Смертин рассказал, как Моуринью мотивировал игроков "Челси" перед чемпионским сезоном

Бывший полузащитник "Челси" Алексей Смертин рассказал, как экс-наставник лондонского клуба Жозе Моуринью мотивировал игроков перед чемпионским сезоном.

"Моуринью приехал победителем Лиги чемпионов с "Порту", собрал нас и спрашивает: "Ребят, вы играете в лучшем чемпионате мира, клуб крайне известный, традиционно сильный, сами игроки вы топовые, скажите, кто-нибудь из вас что-то выигрывал?"

Тишина.

"А я выиграл. Я пришел сюда выигрывать, потому что, знайте, карьера футболиста коротка, и она определяется не нулями на банковском счете, а регалиями и медалями, которые вы завоюете. И очевидно, что чем лучше ты играешь, тем ты больше зарабатываешь".

Слова, казалось бы, простые, но они настолько возымели успех, что мы в итоге выиграли чемпионство спустя 50 лет. Впервые", - приводит слова Смертина Forbes.

Смертин выступал за "Челси" с 2003 по 2006 годы. В этот период лондонский клуб становился чемпионом Англии, а также выиграл Кубок английской лиги.

Не пропустите: Бывший игрок сборной России рассказал, что пил вино перед каждым матчем. | http://soccernews.ru