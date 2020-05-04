Смертин рассказал о конфликте между Терри и Бриджем из-за женщины
Бывший игрок лондонского "Челси" Алексей Смертин поделился воспоминаниями о конфликте между экс-защитниками команды Джоном Терри и Уэйном Бриджем. В 2010 году Терри соблазнил девушку Бриджа Ванессу.
"Эта проблема стала неразрешимой. Узнал об этом постфактум, конечно… Терри и Бридж были неразлучными друзьями. Они были из одного теста, Уэйн был ближе Терри, чем Лэмпард, поскольку Фрэнк немного отличался интеллектуально. Поэтому я был удивлен, когда это произошло. Это была настоящая русская дружба, которая, на мой взгляд, отсутствует в Европе", - приводит слова Смертина "Матч ТВ".
В тот момент Терри и Бридж вместе играли за "Челси". Отношения между Ванессой и Бриджем были не самыми лучшими, чем и воспользовался Терри. При этом у Ванессы и Бриджа был общий ребенок. Через некоторое время девушка забеременела от Терри, но футболист оплатил ей аборт.
Из-за произошедшего скандала Бридж завершил карьеру в сборной Англии, отказавшись играть в одной команде с Терри, а затем перешел в "Манчестер Сити". В следующем сезоне перед матчем между "Манчестер Сити" и "Челси" Бридж не пожал руку Терри.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18