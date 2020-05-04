Смертин рассказал о конфликте между Терри и Бриджем из-за женщины

Бывший игрок лондонского "Челси" Алексей Смертин поделился воспоминаниями о конфликте между экс-защитниками команды Джоном Терри и Уэйном Бриджем. В 2010 году Терри соблазнил девушку Бриджа Ванессу.

"Эта проблема стала неразрешимой. Узнал об этом постфактум, конечно… Терри и Бридж были неразлучными друзьями. Они были из одного теста, Уэйн был ближе Терри, чем Лэмпард, поскольку Фрэнк немного отличался интеллектуально. Поэтому я был удивлен, когда это произошло. Это была настоящая русская дружба, которая, на мой взгляд, отсутствует в Европе", - приводит слова Смертина "Матч ТВ".

В тот момент Терри и Бридж вместе играли за "Челси". Отношения между Ванессой и Бриджем были не самыми лучшими, чем и воспользовался Терри. При этом у Ванессы и Бриджа был общий ребенок. Через некоторое время девушка забеременела от Терри, но футболист оплатил ей аборт.

Из-за произошедшего скандала Бридж завершил карьеру в сборной Англии, отказавшись играть в одной команде с Терри, а затем перешел в "Манчестер Сити". В следующем сезоне перед матчем между "Манчестер Сити" и "Челси" Бридж не пожал руку Терри.

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