Смертин рассказал о первой встрече с Моуринью, когда он возглавил "Челси"
Бывший полузащитник "Челси" Алексей Смертин рассказал о речи экс-наставника лондонского клуба Жозе Моуринью, когда португалец возглавил команду в 2004 году.
"Моуринью показался мне особенным с первой же встречи на коммерческом турнире в США. Он собрал нас и сказал: "Ребят, вы играете в лучшем чемпионате, сильный клуб, вы сами – игроки топ-уровня. Но мы ничего не выиграли, а я приехал сюда выигрывать. Начинаем со следующего матча", – приводит слова Смертина "Матч ТВ".
57-летний Моуринью тренировал "Челси" с 2004 по 2007 годы, а также с 2013 по 2015 годы. Под его руководством "аристократы" трижды становили чемпионами Англии, три раза выиграли Кубок английской Лиги и однажды Кубок Англии и Суперкубок Англии.
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|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
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|Эвертон
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|27
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
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|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
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|Норвич Сити
|27
|18