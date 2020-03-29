Смертин рассказал о первой встрече с Моуринью, когда он возглавил "Челси"

Бывший полузащитник "Челси" Алексей Смертин рассказал о речи экс-наставника лондонского клуба Жозе Моуринью, когда португалец возглавил команду в 2004 году.

"Моуринью показался мне особенным с первой же встречи на коммерческом турнире в США. Он собрал нас и сказал: "Ребят, вы играете в лучшем чемпионате, сильный клуб, вы сами – игроки топ-уровня. Но мы ничего не выиграли, а я приехал сюда выигрывать. Начинаем со следующего матча", – приводит слова Смертина "Матч ТВ".

57-летний Моуринью тренировал "Челси" с 2004 по 2007 годы, а также с 2013 по 2015 годы. Под его руководством "аристократы" трижды становили чемпионами Англии, три раза выиграли Кубок английской Лиги и однажды Кубок Англии и Суперкубок Англии.

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