Смертин рассказал, почему российские игроки не уезжают за границу

Теги алексей смертин

Смертин рассказал, почему российские игроки не уезжают за границу

Известный в прошлом российский футболист Алексей Смертин порассуждал о причинах нежелания своих соотечественников продолжать карьеру в иностранных клубах.

"Это их выбор. В России действительно высокая зарплата. Даже многие топовые клубы в Европе не готовы столько платить хорошим игрокам. Проще остаться в России, тем более ребята всё равно на виду, потому что играют за сборную, в Лиге Чемпионов, в Лиге Европы. Да, это только соприкосновение с лучшими лигами и футболистами, но уже неплохо. 

Да и играть, например, в режиме чемпионата Англии, даже Франции - очень непросто. Каждый день нужно доказывать, что ты заслуживаешь здесь находиться, вырывать место в составе. Большой риск. Плюс другой язык, менталитет", - сказал 44-летний бывший полузащитник.

Напомним, что сам Смертин успел поиграть в "Бордо", "Челси", "Портсмуте", "Чарльтоне" и "Фулхэме".

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