Смертин: "Россия готова к Чемпионату Мира-2018"

Теги россия

Смертин: "Россия готова к Чемпионату Мира-2018"
Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин дал свою оценку уровню организации Кубка Конфедераций-2017.

"Что касается всего турнира, могу сказать, что это очень значимое событие. Мои товарищи, с которыми мы когда-то играли в одних командах, говоря, что организация и атмосфера на стадионах и за их пределами просто великолепные. Я встречался с Жереми, Бобаном, ван Бастеном – все очень довольны тем, как Россия провела Кубок конфедераций. Это очень важно перед ЧМ. Генеральная репетиция показала, что мы готовы!" - приводят слова Смертина российские СМИ.

Не пропустите: Непомнящий отказался оценивать выступление сборной России на Кубке Конфедераций. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Дневник Кубка Конфедераций: Германия – чемпион, церемония закрытия, Роналдо, Марадона и Халк

Дневник Кубка Конфедераций: Германия – чемпион, церемония закрытия, Роналдо, Марадона и Халк

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Португалия 3 7
2 Мексика 3 7
3 Россия 3 3
4 Новая Зеландия 3 0
Группа B М О
1 Германия 3 7
2 Чили 3 5
3 Австралия 3 2
4 Камерун 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов