Смертин: "Россия готова к Чемпионату Мира-2018"



Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин дал свою оценку уровню организации Кубка Конфедераций-2017.

"Что касается всего турнира, могу сказать, что это очень значимое событие. Мои товарищи, с которыми мы когда-то играли в одних командах, говоря, что организация и атмосфера на стадионах и за их пределами просто великолепные. Я встречался с Жереми, Бобаном, ван Бастеном – все очень довольны тем, как Россия провела Кубок конфедераций. Это очень важно перед ЧМ. Генеральная репетиция показала, что мы готовы!" - приводят слова Смертина российские СМИ.

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