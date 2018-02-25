Известный в прошлом футболист Алексей Смертин сделал прогноз на выступление сборной России на домашнем Чемпионате Мира.

"Нужно понимать, что есть сборные, которые сильнее нас в классе. Российской команде помогут только дух и удача, чтобы пройти как можно дальше. Из группы мы, очевидно, выйдем", - цитирует бывшего футболиста SportBox.

Напомним, Смертин назвал главного фаворита предстоящего Чемпионата Мира. | soccernews.ru