Смертин сделал прогноз на выступление сборной России на домашнем Чемпионате Мира
Известный в прошлом футболист Алексей Смертин сделал прогноз на выступление сборной России на домашнем Чемпионате Мира.
"Нужно понимать, что есть сборные, которые сильнее нас в классе. Российской команде помогут только дух и удача, чтобы пройти как можно дальше. Из группы мы, очевидно, выйдем", - цитирует бывшего футболиста SportBox.
Напомним, Смертин назвал главного фаворита предстоящего Чемпионата Мира. | soccernews.ru
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