Смертин стал виновником ДТП. Ему грозит арест и лишение прав
Директор по региональной политике Российского футбольного союза Алексей Смертин угодил в очень неприятную ситуацию.
Бывший футболист стал виновником дорожно-транспортного происшествия - 18 ноября он врезался в машину своего соседа.
Впрочем, дожидаться сотрудников ГИБДД экс-полузащитник сборной России не стал, уехав с места аварии. При этом он оповестил пострадавшего о готовности компенсировать стоимость ремонта.
Тем не менее, видео с инцидентом изучается правоохранителями, а значит Смертин может понести административную ответственность за оставление места ДТП - ему грозит 15 суток ареста или лишение прав на полтора года.
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