Смертин: "В "Челси" Терри настойчиво просил меня поесть его козявки"
Экс-игрок "Челси" и сборной России Алексей Смертин в интервью ютую-каналу "Маза Вишневского" рассказал о странностях капитана "синих" Джона Терри.
"Терри часто сидел просто в раздевалке, не переодеваясь, дурака валял. В носу ковырял, пробовал на вкус и тебе давал, расхолаживая тем самым. Сначала я не понимал его поведения. Дескать, серьёзный человек, капитан "Челси" и сборной Англии, который делал подкаты головой. Бывали случаи, когда он поскальзывался, но после этого бросался на находившийся на земле мяч головой.
Да, я тоже подумал, что если козявки поесть, то потом начнёшь головой вперёд бросаться. По-моему, я как-то раз даже попробовал. Не помню. Врать не буду. Может, и заиграл от этого лучше. Нет, на самом деле, я не пробовал. Но Терри настойчиво просил козявки попробовать. Свои, конечно. Впрочем, если бы я предложил ему поесть мои при условии, что сам поем его сопли, мы пришли бы точно к соглашению", - сказал Смертин.
Смертин перешел в "Челси" в 2003 году из "Бордо" за 4,14 миллиона евро. В лондонском клубе он играл до 2006 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|16
|46
|2
|Лестер Сити
|16
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|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|16
|29
|5
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|6
|Вулверхэмптон
|16
|24
|7
|Тоттенхэм
|16
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|8
|Шеффилд Юнайтед
|16
|22
|9
|Арсенал Лондон
|16
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|13
|Бернли
|16
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|16
|16
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|16
|17
|Астон Вилла
|16
|15
|18
|Саутгемптон
|16
|15
|19
|Норвич Сити
|16
|11
|20
|Уотфорд
|16
|9