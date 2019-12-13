Смертин: "В "Челси" Терри настойчиво просил меня поесть его козявки"

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Смертин: "В "Челси" Терри настойчиво просил меня поесть его козявки"

Экс-игрок "Челси" и сборной России Алексей Смертин в интервью ютую-каналу "Маза Вишневского" рассказал о странностях капитана "синих" Джона Терри.

"Терри часто сидел просто в раздевалке, не переодеваясь, дурака валял. В носу ковырял, пробовал на вкус и тебе давал, расхолаживая тем самым. Сначала я не понимал его поведения. Дескать, серьёзный человек, капитан "Челси" и сборной Англии, который делал подкаты головой. Бывали случаи, когда он поскальзывался, но после этого бросался на находившийся на земле мяч головой.

Да, я тоже подумал, что если козявки поесть, то потом начнёшь головой вперёд бросаться. По-моему, я как-то раз даже попробовал. Не помню. Врать не буду. Может, и заиграл от этого лучше. Нет, на самом деле, я не пробовал. Но Терри настойчиво просил козявки попробовать. Свои, конечно. Впрочем, если бы я предложил ему поесть мои при условии, что сам поем его сопли, мы пришли бы точно к соглашению", - сказал Смертин.

Смертин перешел в "Челси" в 2003 году из "Бордо" за 4,14 миллиона евро. В лондонском клубе он играл до 2006 года.

А еще: Смертин: "Цель истории с ДТП - выставить меня как непорядочного человека"| http://soccernews.ru

 
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