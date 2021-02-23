Смертин высказался об игре Головина за "Монако"

Бывший хавбек "Челси" и "Бордо" Алексей Смертин поделился мнением об игре полузащитника "Монако" Александра Головина.

"Франция — это отличный выбор. Конечно, в Англию сложнее попасть и, тем более, удержаться там. Но и во Франции тоже непросто. Мы с встречались с Головиным и я спросил его про разницу футбола в России и Франции. Александр ответил, что в Лиге 1 все добегают. Он привык к пространству. Во французском чемпионате заметно меньше пространства, все действуют более слаженно. Ему надо не бояться. Его не должны смущать условия. Думаю, сейчас он еще голодный до футбола", — сказал Смертин в прямом эфире Instagram-аккаунта "Матч ТВ".