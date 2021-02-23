Смертин высказался об игре Головина за "Монако"

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Смертин высказался об игре Головина за "Монако"Бывший хавбек "Челси" и "Бордо" Алексей Смертин поделился мнением об игре полузащитника "Монако" Александра Головина.

"Франция — это отличный выбор. Конечно, в Англию сложнее попасть и, тем более, удержаться там. Но и во Франции тоже непросто. Мы с встречались с Головиным и я спросил его про разницу футбола в России и Франции. Александр ответил, что в Лиге 1 все добегают. Он привык к пространству. Во французском чемпионате заметно меньше пространства, все действуют более слаженно. Ему надо не бояться. Его не должны смущать условия. Думаю, сейчас он еще голодный до футбола", — сказал Смертин в прямом эфире Instagram-аккаунта "Матч ТВ".

Напомним, Головин перешел в "Монако" летом 2018 года из ЦСКА за 30 миллионов евро.
В текущем сезоне 24-летний россиянин провел 11 матчей в Лиги 1. На его счету 4 гола и 4 результативные передачи.

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