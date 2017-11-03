Смешная симуляция Каземиро в матче с "Тоттенхэмом"

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" обыграл "Реал" со счетом 3:1.

В одном из эпизодов поединка бразильский полузащитник королевского клуба Каземиро пытался неуклюже симулировать и это видео стало вирусным в сети.

Видео: Забавная симуляция от Каземиро.

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