Смешная симуляция Каземиро в матче с "Тоттенхэмом"
В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" обыграл "Реал" со счетом 3:1.
В одном из эпизодов поединка бразильский полузащитник королевского клуба Каземиро пытался неуклюже симулировать и это видео стало вирусным в сети.
Видео: Забавная симуляция от Каземиро.
hahaha, Casemiro gets tackles by a ghost in Tottenham vs Madrid match.— Football World (@ShahriarAbdull7) 1 ноября 2017 г.
.#tackles #Casemiro #RealMadrid #Tottenham #TottenhamHotspur pic.twitter.com/EZ8UtXXYOz
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