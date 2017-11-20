Смешная симуляция Куадрадо в матче против "Сампдории"

Во вчерашнем матче 13-го тура итальянской Серии А против "Сампдории" вингер туринского "Ювентуса" Хуан Куадрадо продемонстрировал свои "актерские" способности.

Напомним, "Сампдория" выиграла у "Ювентуса" со счетом 3:2. | soccernews.ru