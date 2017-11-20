Смешная симуляция Куадрадо в матче против "Сампдории"

Теги ювентуссампдорияхуан куадрадо

Смешная симуляция Куадрадо в матче против "Сампдории"Во вчерашнем матче 13-го тура итальянской Серии А против "Сампдории" вингер туринского "Ювентуса" Хуан Куадрадо продемонстрировал свои "актерские" способности.

Напомним, "Сампдория" выиграла у "Ювентуса" со счетом 3:2. | soccernews.ru

комментарии
Клоп

кастинг в фк барка

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги 12 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 12 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 13 35
2 Интер Милан 13 33
3 Ювентус 13 31
4 Рома 12 30
5 Лацио 12 28
6 Сампдория 12 26
7 Милан 13 19
8 Торино 13 18
9 Фиорентина 13 17
10 Болонья 13 17
11 Кьево 13 17
12 Аталанта 13 16
13 Кальяри 13 15
14 Удинезе 12 12
15 Кротоне 13 12
16 Сассуоло 13 11
17 СПАЛ 13 10
18 Дженоа 13 9
19 Хеллас Верона 13 6
20 Беневенто 13 0
Полная таблица

топ-5 тегов