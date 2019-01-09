Смешно и грустно: врачи переехали ногу игрока, которому должны были оказать помощь

В Бразилии во время матча "Триндаде" - "Фламенго" (1:0) произошла курьезная ситуация.

Футболист "Триндад" Бернардо был травмирован во время игры и, дожидаясь медиков, лежал на поле. Когда служебная карета подъезжала к игроку, чтобы оказать ему помощь, колесо машины наехало прямо на ногу Бернардо, что принесло ему еще большую боль.

Спустя время игрока все таки увезли с поля.

Injured Brazil player has foot run over by medical cart coming to help https://t.co/qpbpYwpWRw pic.twitter.com/jgn3Hgah2b — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 9 января 2019 г.

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