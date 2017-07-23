Смешной гол из Кубка Белоруссии

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Смешной гол из Кубка Белоруссии

В матче 1/8 финала Кубка Белоруссии брестское "Динамо" обыграл "Гомель" со счетом 2:1.

Видео: Забавный гол с углового.

Хозяева проигрывали по ходу поединка, но в середине первого тайма хавбек динамовцев Павел Седько забил курьезный мяч после исполнения углового удара. | http://soccernews.ru

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