СМИ: Алексей Березуцкий покидает ЦСКА

Экс-игрок сборной России Алексей Березуцкий покидает ЦСКА.

Как сообщает журналист Иван Карпов, Березуцкий покинет "армейцев" этой зимой. Причиной ухода являются разногласия с руководством клуба.

Напомним, что Алексей Березуцкий с января 2020 года занимает должность заместителя генерального директора по спортивным вопросам.

Будучи футболистом Березуцкий выступал за ЦСКА с 2001 по 2018 год.

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