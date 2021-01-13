СМИ: Алексей Березуцкий покидает ЦСКА
Экс-игрок сборной России Алексей Березуцкий покидает ЦСКА.
Как сообщает журналист Иван Карпов, Березуцкий покинет "армейцев" этой зимой. Причиной ухода являются разногласия с руководством клуба.
Напомним, что Алексей Березуцкий с января 2020 года занимает должность заместителя генерального директора по спортивным вопросам.
Будучи футболистом Березуцкий выступал за ЦСКА с 2001 по 2018 год.
Читайте также: ЦСКА объявил об уходе легенды клуба. | http://soccernews.ru
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