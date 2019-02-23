СМИ: Абрамович мог интересоваться приобретением "Рубина"
Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович мог интересоваться приобретением "Рубина". С таким предположением выступила газета "Бизнес Online".
По информации источника, миллиардер в феврале посетил Казань, где пробыл около недели.
Целью его визита было прохождение курса очищения организма в спа-комплексе "Лучано", однако не исключено, что параллельно он мог вести переговоры с руководством "Рубина" о возможной продаже клуба.
Напомним, что Абрамович владеет "Челси" с 2003 года, но в последнее время всё чаще появляются слухи о планах россиянина расстаться с этими активами в связи с возникшими проблемами в Великобритании.
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|26
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|Манчестер Юнайтед
|26
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|Челси
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|Уотфорд
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|26
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
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|Эвертон
|27
|33
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|26
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|Лестер Сити
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Бернли
|26
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|27
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|Фулхэм
|27
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|11