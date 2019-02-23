СМИ: Абрамович мог интересоваться приобретением "Рубина"

Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович мог интересоваться приобретением "Рубина". С таким предположением выступила газета "Бизнес Online".

По информации источника, миллиардер в феврале посетил Казань, где пробыл около недели.

Целью его визита было прохождение курса очищения организма в спа-комплексе "Лучано", однако не исключено, что параллельно он мог вести переговоры с руководством "Рубина" о возможной продаже клуба.

Напомним, что Абрамович владеет "Челси" с 2003 года, но в последнее время всё чаще появляются слухи о планах россиянина расстаться с этими активами в связи с возникшими проблемами в Великобритании.

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