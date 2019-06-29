СМИ: агент Бэйла встречался с руководством "Интера"
Нападающий "Реала" Гарет Бэйл может продолжить карьеру в "Интере". Об этом сообщает AS.
По данным источника, агент валлийца Барнетт недавно летал в Италию для переговоров с миланским клубом. Однако сам представитель отрицает, что общался с руководством "Интера".
Соглашение 29-летнего игрока с "Реалом" действует до лета 2022 года. Его трансферная стоимость - 60 миллионов евро.
В сезоне-2018/19 форвард участвовал в 42 матчах, отметившись 14 голами и 6 ассистами.
А еще: "Реал" готов включить Бэйла или Хамеса в сделку по Неймару| http://soccernews.ru
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