СМИ: Алаба ещё не договорился с "Реалом", на него претендуют 5 клубов

Будущее защитника "Баварии" Давида Алабы остаётся неопределённым.

Ранее сообщалось, что австриец согласовал четырёхлетний контракт с мадридским "Реалом" с зарплатой около 11 миллионов евро.

Однако как утверждает журналист Sky Sport Макс Билефельд, никаких договорённостей между футболистом и королевским клубом пока нет.

По информации источника, "Реал" - один из пяти претендентов на Алабу. "Сливочным" придётся выдержать конкуренцию со стороны "Барселоны", ПСЖ, "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Окончательное решение касательно продолжения карьеры игрок примет в апреле или мае.

Не пропустите: Алаба отказал двум клубам ради "Реала". | http://soccernews.ru