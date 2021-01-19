СМИ: Алаба ещё не договорился с "Реалом", на него претендуют 5 клубов
Будущее защитника "Баварии" Давида Алабы остаётся неопределённым.
Ранее сообщалось, что австриец согласовал четырёхлетний контракт с мадридским "Реалом" с зарплатой около 11 миллионов евро.
Однако как утверждает журналист Sky Sport Макс Билефельд, никаких договорённостей между футболистом и королевским клубом пока нет.
По информации источника, "Реал" - один из пяти претендентов на Алабу. "Сливочным" придётся выдержать конкуренцию со стороны "Барселоны", ПСЖ, "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Окончательное решение касательно продолжения карьеры игрок примет в апреле или мае.
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|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
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|50
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|Челси
|27
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|5
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|Астон Вилла
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