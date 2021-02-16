СМИ: Алаба сегодня объявит об уходе из "Баварии"

Теги бавария мюнхендавид алаба

СМИ: Алаба сегодня объявит об уходе из "Баварии"

Защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба собирается летом сменить команду.

По информации Bild, уже сегодня, 16 февраля, звёздный австриец объявит о своём решении покинуть клуб по окончании сезона в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" уже подготовил для 28-летнего футболиста предварительный контракт.

Алаба выступает за "Баварию" с 2009 года, сыграл 415 матчей, забил 33 гола и сделал 50 ассистов. Его рыночная стоимость - 55 миллионов евро.

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