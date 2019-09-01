СМИ: Алекс Крал перешел в "Спартак"
"Спартак" заключил контакт с полузащитником "Славии" Алексом Кралом. Об этом сообщает Sport24.
По данным источника, контракт 21-летнего чеха с московским клубом рассчитан до 2024 года. Трансфер хавбека обошелся клубу в 9 млн евро + бонусы.
Крал выступает в "Славии" с зимы 2019 года. За клуб он сыграл в 29 матчах.
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