СМИ: Алекс Крал перешел в "Спартак"

"Спартак" заключил контакт с полузащитником "Славии" Алексом Кралом. Об этом сообщает Sport24.

По данным источника, контракт 21-летнего чеха с московским клубом рассчитан до 2024 года. Трансфер хавбека обошелся клубу в 9 млн евро + бонусы.

Крал выступает в "Славии" с зимы 2019 года. За клуб он сыграл в 29 матчах.

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