СМИ: Алексей Миранчук пропустит начало сезона в Серии А

Травма новичка "Аталанты" Алексея Миранчука оказалась серьёзнее, чем сообщалось ранее.

По информации Metaratings, российский хавбек будет восстанавливаться после надрыва мышцы задней поверхности бедра ещё около месяца.

Таким образом, 24-летний футболист, вероятно, пропустит три стартовых матча "Аталанты" в Серии А против "Лацио", "Торино" и "Кальяри".

Напомним, что бергамский клуб купил Миранчука у "Локомотива" за 14,5 миллионов евро, заключив с ним контракт до 2025 года.

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