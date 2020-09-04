СМИ: Алексей Миранчук пропустит начало сезона в Серии А
Травма новичка "Аталанты" Алексея Миранчука оказалась серьёзнее, чем сообщалось ранее.
По информации Metaratings, российский хавбек будет восстанавливаться после надрыва мышцы задней поверхности бедра ещё около месяца.
Таким образом, 24-летний футболист, вероятно, пропустит три стартовых матча "Аталанты" в Серии А против "Лацио", "Торино" и "Кальяри".
Напомним, что бергамский клуб купил Миранчука у "Локомотива" за 14,5 миллионов евро, заключив с ним контракт до 2025 года.
Не пропустите: В Италии назвали зарплату Миранчука в "Аталанте". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17