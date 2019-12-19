СМИ: Аленичев может возглавить минское "Динамо"

Теги динамо минскдмитрий аленичев

СМИ: Аленичев может возглавить минское "Динамо"

Дмитрий Аленичев может возглавить минское "Динамо". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, белорусский клуб пока рассматривает кандидатуру 47-летнего специалиста.

Последним клубом, в котором работал Аленичев, был "Енисей". Команда по итогам прошедшего сезона вылетел в ФНЛ.

Нынешний главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко, вероятно, покинет команду в скором времени.

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