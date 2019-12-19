СМИ: Аленичев может возглавить минское "Динамо"

Дмитрий Аленичев может возглавить минское "Динамо". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, белорусский клуб пока рассматривает кандидатуру 47-летнего специалиста.

Последним клубом, в котором работал Аленичев, был "Енисей". Команда по итогам прошедшего сезона вылетел в ФНЛ.

Нынешний главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко, вероятно, покинет команду в скором времени.

А еще: Филипп признан лучшим игроком "Динамо" в декабре по мнению фанатов| http://soccernews.ru