СМИ: Аленичев может возглавить минское "Динамо"
Дмитрий Аленичев может возглавить минское "Динамо". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
По данным источника, белорусский клуб пока рассматривает кандидатуру 47-летнего специалиста.
Последним клубом, в котором работал Аленичев, был "Енисей". Команда по итогам прошедшего сезона вылетел в ФНЛ.
Нынешний главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко, вероятно, покинет команду в скором времени.
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