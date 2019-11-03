СМИ: Аллегри может возглавить "Баварию"

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СМИ: Аллегри может возглавить "Баварию"

Экс-тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри стал одним из претендентов на пост главного тренера "Баварии". Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Напомним, руководство немецкого клуба недовольно результатами команды и, скорее всего, уволит нынешнего главного тренера Нико Ковача.

Ранее сообщалось, что руководство "Баварии" сегодня примет решение по будущему Ковача.

По данным источника, мюнхенцы хотят убедить Аллегри возглавить немецкий клуб в случае увольнения Ковача.

После 10 туров чемпионата Германии клуб занимает 4 место в турнирной таблице.

А еще: "Бавария" впервые за 10 лет пропустила 5 голов в одном матче Бундеслиги| http://soccernews.ru
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