СМИ: Аллегри требовал от клуба продать пять игроков "Ювентуса"

Экс-тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри просил клуб существенно обновить состав команды на следующий сезон, передает Tuttosport.

По данным издания, 51-летний специалист хотел, чтобы в летнее трансферное окно было продано 5 футболистов, среди которых: Марио Манджукич, Дуглас Коста, Пауло Дибала, Жоау Канселу и Алекс Сандро.

Ранее сообщалось, что из-за трансферных разногласий вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед настоял на отставке специалиста.

Вчера, 17 мая, тренер объявил о том, что покинет клуб по окончании сезона.

Аллегри тренирует "Ювентус" с 2014 года. Под его руководством клуб пять раз становился чемпионом Италии, четырежды выигрывал Кубок Италии, а также дважды Суперкубок страны.

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