СМИ: Аллегри требовал от клуба продать пять игроков "Ювентуса"
Экс-тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри просил клуб существенно обновить состав команды на следующий сезон, передает Tuttosport.
По данным издания, 51-летний специалист хотел, чтобы в летнее трансферное окно было продано 5 футболистов, среди которых: Марио Манджукич, Дуглас Коста, Пауло Дибала, Жоау Канселу и Алекс Сандро.
Ранее сообщалось, что из-за трансферных разногласий вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед настоял на отставке специалиста.
Вчера, 17 мая, тренер объявил о том, что покинет клуб по окончании сезона.
Аллегри тренирует "Ювентус" с 2014 года. Под его руководством клуб пять раз становился чемпионом Италии, четырежды выигрывал Кубок Италии, а также дважды Суперкубок страны.
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|Команда
|М
|О
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|Ювентус
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|Наполи
|36
|76
|3
|Интер Милан
|36
|66
|4
|Аталанта
|36
|65
|5
|Милан
|36
|62
|6
|Рома
|36
|62
|7
|Торино
|36
|60
|8
|Лацио
|36
|58
|9
|Сампдория
|36
|49
|10
|Сассуоло
|36
|42
|11
|СПАЛ
|36
|42
|12
|Кальяри
|36
|40
|13
|Болонья
|36
|40
|14
|Фиорентина
|36
|40
|15
|Парма
|36
|38
|16
|Удинезе
|36
|37
|17
|Дженоа
|36
|36
|18
|Эмполи
|36
|35
|19
|Фрозиноне
|36
|24
|20
|Кьево
|36
|15